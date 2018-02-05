ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отказался поддержать иммиграционную реформу без строительства стены на границе с Мексикой.

Президент написал в Twitter, что продление защиты от депортации детям нелегальных иммигрантов (программа, известная под аббревиатурой DACA) возможно только при выделении средств на стену.

"Любая сделка по DACA, которая не включает крепкую безопасность на границе и крайне необходимую стену, — полная потеря времени", — отметил Трамп. Он вновь призвал демократов в конгрессе "добиться сделки".

Разногласия по иммиграции привели в январе к кратковременному "закрытию" федерального правительства в отсутствие бюджета. США живут по временному бюджету с начала финансового года в октябре 2017 года. Республиканскому большинству требуется поддержка демократов для принятия ряда ключевых положений бюджета. Для администрации приоритетом является охрана границы, а строительство стены на границе с Мексикой было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Демократы требуют обеспечить законный статус детям нелегальных иммигрантов.