Шведы пересаживаются на двухколесный электротранспорт благодаря госдотациям

СТОКГОЛЬМ, 5 фев — РИА Новости, Людмила Божко. Интерес шведов к велосипедам, мопедам и мотоциклам на электрической тяге вырос благодаря предоставляемой с 1 февраля государственной дотации на их покупку, только за первый день было зарегистрировано более 2 тысяч заявок, говорится в сообщении для прессы Шведского управления охраны окружающей среды.

"Уже в первый день было подано 2 тысячи 289 заявок, и ожидается, что число будет расти в течение весны", — сказано в сообщении.

С 1 февраля этого года многие шведы, пожелавшие купить электрические велосипеды, мопеды, мотоциклы или отдельные транспортные средства, предназначенные для людей с ограниченными физическими возможностями, могут подавать заявку в Шведское управление охраны окружающей среды для получения государственной дотации в размере 25% от стоимости покупки, но не превышающей тысячу евро.

По данным шведской организации продавцов, производителей, любителей велосипедного отдыха и спорта Svensk cykling, интерес к электровелосипедам, в частности, заметно вырос за последние несколько лет. В период с сентября 2016 по август 2017 года было продано 67,5 тысячи таких велосипедов, что более чем на 22 тысячи больше по сравнению с предыдущим периодом.