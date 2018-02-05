Бывший глава Пентагона считает ядерные стратегии России и США похожими

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Бывший глава Пентагона (1994-1997 гг., при президенте Билле Клинтоне) Уильям Перри считает, что российский и американский подходы по ядерной проблематике "очень похожи".

Он отметил, что в России, в отличие от Соединенных Штатов, нет отдельной ядерной доктрины (существует военная доктрина, которая включает в себя пояснения по ядерной тематике — ред.), однако, по его словам, российская сторона ясно обозначает основные пункты своей политики по этому вопросу.

"Сегодня они (подходы РФ и США в ядерной сфере — ред.) очень похожи", — сказал бывший шеф Пентагона, выступая в ходе мероприятия Карнеги центра в Москве.

Перри подчеркнул, что в российско-американских отношениях всегда имело место подражание, копирование — что бы ни сделала одна сторона, вторая должна сделать то же самое.

Пентагон обнародовал в минувшую пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай.

Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики).

США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.