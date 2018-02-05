МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Рассматриваемая в новой ядерной доктрине США возможность нанесения превентивного удара по Северной Корее несет в себе большую угрозу, так как может привести к началу новой ядерной войны, заявил, выступая в Москве, экс-министр обороны США Уильям Перри.

"Такой подход к решению вопросов с КНДР недопустим. Да, в настоящее время у них есть более ста ракет с ядерными боеголовками, и в ближайшее время могут появятся МБР, но я считаю, что они никогда не будут первыми использовать ядерное оружие: они не самоубийцы, в отличии от Аль-Каиды* или ИГИЛ*, а просто хотят выжить. По моему мнению, они не будут наносить удар по Вашингтону или Токио. Так что, отвечая на вопрос, что именно может привести к началу новой войны, так это как раз превентивный удар, возможность нанесения которого как раз рассматривается в новой ядерной доктрине США", — сказал бывший шеф Пентагона.

Уильям Перри прибыл в Москву по приглашению Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. В ходе дискуссии, организованной московским Центром Карнеги, он ответил на вопросы о разногласиях между Россией, США и Европой в сфере ядерной безопасности.

Экс-глава Пентагона отметил, что ему очень приятно снова приехать в российскую столицу.

"Очень рад снова приехать в Москву, и в этот прекрасный заснеженный день увидеть здесь экспертов и замечательных людей, которых знаю много лет. В этот раз я приехал не только на переговоры, а для своего собственного удовольствия: хочу посетить художественные галереи и увидеть исторические достопримечательности. Я очень люблю Россию, историю и культуру страны", — заключил экс-глава Пентагона.