Британские военные заплатили фермерам за то, что напугали скот, пишут СМИ

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министерство обороны Британии за четыре года выплатило два миллиона фунтов стерлингов в качестве компенсации фермерам, чей скот и домашняя птица испытали стресс из-за летающих на малой высоте военных самолетов и вертолетов, пишет Daily Star.

250 тысяч фунтов стерлингов получили птицеводы. По их словам, военная авиационная техника насколько пугала их кур, что они буквально затаптывали друг друга насмерть. Та же часть птицы, которой удалось выжить, перестала нестись, что негативных образом отразилось на доходах фермеров.

"Летающие на малой высоте самолеты могут привести к панической реакции птиц и смерти от удушья", — заявил представитель британского совета по производству яиц. Помимо этого, по его словам, из-за испытанного стресса куры могут начать нести яйца плохого качества, непригодные для продажи.

Самую большую компенсацию в размере почти 80 тысяч фунтов стерлингов получили владельцы птицефермы в Восточном Суссексе, где погибли несколько сотен птиц после того, как над ней пролетел вертолет Chinook. Более 40 тысяч фунтов ведомство выплатило в качестве компенсации за смерть коров в графстве Тирон, причиной которой стал полет вертолета Puma, еще 20 тысяч фунтов были выплачены за кобылу, потерявшую жеребенка.

Владелец умершего от испуга попугая в Эршире также получил 2,2 тысячи фунтов. Помимо этого, министерству пришло оплачивать счета за лечение еще одного попугая.

Как отмечает издание, часть компенсационных выплат пошла людям, которые также пострадали от полетов британской военной авиации. Так, более 83 тысяч фунтов выплатили человеку, получившему травму головы при падении с испуганной лошади.