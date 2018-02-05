Экс-глава Пентагона прокомментировал новую ядерную доктрину США

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Называя в своей новой ядерной доктрине Россию и Китай своими потенциальными соперниками, США неизбежно подталкивают эти страны к военному сотрудничеству в области ядерных вооружений, дал понять, выступая в Москве, экс-министр обороны США Уильям Перри.

"Мы, может быть, на самом деле настолько глупы, что добьемся того, что именно это и произойдет", — заявил экс-шеф Пентагона, возглавлявший американское оборонное ведомство в 1994-97 годах, в первый президентский срок Билла Клинтона.

Уильям Перри накануне прибыл в Москву. В ходе дискуссии в Москве он ответил на вопросы о разногласиях между Россией и США в сфере ядерной безопасности.

"Огромный опыт и имеющийся доступ к секретной информации по стратегическим ядерным вопросам позволили доктору Перри сформировать свою уникальную и во многом неожиданную точку зрения, в основе которой лежит вывод, что ядерное оружие, скорее, угрожает нашей безопасности, чем укрепляет её", — сообщил в этой связи РИА Новости представитель Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы, выступающего организатором поездки Перри в Москву.

Кроме того, экс-министр обороны представил в России свою новую книгу под названием "Мой путь на краю ядерной пропасти". Издание является продолжением многолетних усилий Перри, направленных на предотвращение ядерной катастрофы.

Книга представляет собой процесс эволюции мыслей автора со времён Карибского кризиса и создания оборонной стратегии в администрации Картера для противостояния численному превосходству СССР в обычных вооружениях до руководства демонтажем более чем 8 тысяч ядерных боеголовок при администрации Клинтона.

"На протяжении всей своей жизни доктор Перри стремился вразумить тех, кто оставался безразличным к риску ядерной катастрофы. Как бывший министр обороны США, консультирующий несколько американских администраций, он способен видеть исторические перспективы ядерного разоружения и предложить жизненно важные решения по предотвращению скатывания мира к ядерной катастрофе", — сказал в этой связи президент Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы Вячеслав Кантор.