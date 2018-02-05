Ливийские военные начали операцию против боевиков, сообщил источник

БЕНГАЗИ, 5 фев — РИА Новости. Ливийские военные начали операцию против боевиков, связанных с "Аль-Каидой"*, в портовом городе Дерна на востоке страны, сообщил РИА Новости осведомленный источник в органах безопасности Ливии.

Дерна находится под контролем альянса "Совет шуры моджахедов Дерны", в который входят группировки, связанные с "Аль-Каидой"*. Ранее город контролировали боевики ИГ*.

"Силы ливийской армии, сосредоточенные у западного въезда в Дерну, начали артиллерийский обстрел позиций радикальных террористических группировок", — сообщил источник.

Ливийскую национальную армию возглавляет маршал Халифа Хафтар, который отказывается сотрудничать с начавшим работать в Триполи при поддержке ООН в 2016 году правительством национального согласия Ливии.

Местное издание Libya Obserber в январе сообщало со ссылкой на местную администрацию, что гуманитарная ситуация в Дерне находится на грани кризиса из-за осады города военными на протяжении нескольких месяцев. Отмечалось, что люди сталкиваются с нехваткой еды и топлива. В городе проживает приблизительно 100 тысяч человек.

* Террористическая организация, запрещена в России