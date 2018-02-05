КИЕВ. 5 фев — РИА Новости. Представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* наряду с государственным, заявил в понедельник депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко.
"Представители ВО "Свобода" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя", — сказал Мирошниченко на митинге у посольства Польши в Киеве.
При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".
Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов", одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.
В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.
* Группировки ОУН, УПА, "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия", "Правый сектор" запрещены в России.