Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве

Во время марша националистов в честь годовщины Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве

КИЕВ. 5 фев — РИА Новости. Представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"* наряду с государственным, заявил в понедельник депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко.

Украинские радикалы, в том числе представители запрещенного в РФ экстремистского движения "Правый сектор"*, в понедельник пикетируют посольство Польши в Киеве. Они требуют от президента Польши не подписывать закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"Представители ВО "Свобода" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя", — сказал Мирошниченко на митинге у посольства Польши в Киеве.

При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".

Кроме того, во время митинга радикалы зачитали обращение к послу Польши на Украине Яну Пекло о "недопустимости" вступления в силу польского закона, запрещающего пропаганду бандеровской идеологии.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов", одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Героизация УПА* и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации ОУН-УПА*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

* Группировки ОУН, УПА, "Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия", "Правый сектор" запрещены в России.