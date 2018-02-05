На Украине возбудили дело из-за поездки немецких депутатов в Крым

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Украинская прокуратура завела уголовное дело из-за поездки немецких депутатов в Крым, сообщили на сайте ведомства.

Делегатов обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию". Им грозит ограничение или лишение свободы сроком до трех лет.

Делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом в субботу и пробудет на полуострове до 9 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник пообещал депутатам "плачевные правовые последствия". Однако делегаты заверили, что не боятся угроз Киева и планируют посетить полуостров еще раз.

Как отметили в Госдуме, прибытие делегации из Германии в Крым свидетельствует о желании немецких бизнесменов и политиков сотрудничать с Россией, в том числе и на полуострове.

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за такое решение. Украина считает его своей, но "временно оккупированной" территорией. Киев регулярно возбуждает уголовные дела против иностранных политиков и деятелей культуры, посетивших полуостров.

Москва не раз заявляла, что присоединение Крыма не противоречит нормам международного права и Уставу ООН.