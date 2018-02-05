В Азербайджане назвали причины внеочередных президентских выборов

БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Причиной назначения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым внеочередных президентских выборов стали, в том числе, международные мероприятия, которые совпали бы с голосованием, заявил в понедельник помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Али Гасанов.

Алиев в понедельник подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов 11 апреля. Ранее выборы планировалось провести 17 октября. Как сообщал исполнительный секретарь правящей партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов, партия выдвинет действующего президента кандидатом на выборы.

"Как известно, ранее выборы, согласно Конституции Азербайджанской Республики, планировались 17 октября. Но, начиная с мая в нашей стране будут проведены мероприятия высокого международного уровня. Это и мероприятия в рамках 100-летия создания Азербайджанской Демократической Республики, и Международный гуманитарный форум. Большинство этих мероприятий запланировано на конец года и совпадали бы с выборами", — говорится в заявлении Гасанова.

Он заявил также, что назначение внеочередных выборов полностью соответствуют требованиям Конституции и других законодательных актов страны. "В Конституцию ранее было внесено изменение о продлении срока полномочий главы государства с 5 до 7 лет. В связи с этим главе государства предоставлено право обращаться к избирателям за вотумом доверия, то есть назначать внеочередные президентские выборы", — пояснил Гасанов.

Алиев избирался на должность главы Азербайджана трижды. Срок его полномочий заканчивается в октябре этого года. Ранее в конституцию Азербайджана внесли поправку о снятии ограничений на избрание президентом более двух раз подряд. Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.