Папа Римский и Эрдоган обсудили статус Иерусалима

РИМ, 5 фев — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск обсудил с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на вопрос статуса Иерусалима, сообщает служба печати Святого престола.

"Сегодня утром, в понедельник 5 февраля 2018 года, папа Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который впоследствии встретился с государственным секретарем кардиналом Пьетро Паролином и госсекретарем Ватикана по международным делам Полом Ричардом Галлахером", — сообщил Святой престол.

Как сообщили ранее журналистам источники при Святом престоле, беседа с глазу на глаз между папой Римским и президентом Турции, который в понедельник утром начал с посещения Ватикана свой визит на Апеннины, продолжалась около 50 минут.

При встрече Эрдоган приветствовал понтифика словами: "Благодарю вас за вашу заинтересованность".

"Во время искренней беседы были затронуты двусторонние отношения между Святым престолом и Турцией. Стороны обсудили ситуацию в стране, состояние Католической общины, усилия по приему многочисленных беженцев и связанные с этим проблемы. Затем внимание обращено на ситуацию на Ближнем Востоке с особым акцентом на статус Иерусалима, была подчеркнута необходимость содействия миру и стабильности в регионе посредством диалога и переговоров с соблюдением прав человека и международного права", — говорится в сообщении.

Папа Римский подарил турецкому лидеру изображение ангела, отметив при этом, что "это символ мира, основанного на мире и справедливости". Кроме того, он передал гостю гравюру со старинным видом на Собор Святого Петра и некоторые свои произведения. Эрдоган, в свою очередь, подарил понтифику керамическое панно с изображением Стамбула и книги выдающегося поэта-суфия Руми.

В интервью туринской газете La Stampa накануне визита на Апеннины Эрдоган назвал центральной темой его встречи с понтификом статус Иерусалима.

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