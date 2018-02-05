Позиция Израиля по закону о Холокосте связана с выборами, считают в Польше

ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Заявления израильских политиков в отношении польского закона о Холокосте во многом связаны с избирательной кампанией в Израиле, считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
"Хочу обратить внимание, что мы понимаем, что в Израиле проходит избирательная кампания… Мы должны делать поправку на определенные формулировки израильских политиков, которые предназначены не столько Польше, сколько своему электорату", — заявил Чапутович журналистам.
"Я предлагаю сохранять спокойствие. Мы открыты для диалога", — добавил министр.
Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.
Следующие парламентские выборы, по результатам которых в Израиле формируется правительство и определяется его руководитель, должны состояться в 2019 году.