Позиция Израиля по закону о Холокосте связана с выборами, считают в Польше

ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. Заявления израильских политиков в отношении польского закона о Холокосте во многом связаны с избирательной кампанией в Израиле, считает министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Хочу обратить внимание, что мы понимаем, что в Израиле проходит избирательная кампания… Мы должны делать поправку на определенные формулировки израильских политиков, которые предназначены не столько Польше, сколько своему электорату", — заявил Чапутович журналистам.

"Я предлагаю сохранять спокойствие. Мы открыты для диалога", — добавил министр.

Чапутович также сообщил, что сегодня по инициативе израильской стороны встретится с послом Израиля в Польше Анной Азари. Он уточнил, что это будет его первая встреча с израильским послом с тех пор, как он занял пост главы МИД.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.

Следующие парламентские выборы, по результатам которых в Израиле формируется правительство и определяется его руководитель, должны состояться в 2019 году.