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В мире

ВСУ накрыла "волна самоубийств", сообщили СМИ

16:0505.02.2018
(обновлено: 17:03 05.02.2018)
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© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкВоеннослужащие ВСУ. Архивное фото.Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. С начала текущего года покончили с собой уже восемь военнослужащих ВСУ, при этом Министерство обороны страны засекречивает информацию о самоубийствах, сообщает украинское издание "Вести".

Обучение украинских военнослужащих на Яворивском полигоне. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский военный под наркотиками застрелил сослуживца из автомата

Первый подобный случай в этом году произошел 17 января в Днепре. Стоявший в карауле 20-летний срочник свел счеты с жизнью. Эту версию, по словам командования части, подтверждают записи с камер видеонаблюдения. Никакой записки обнаружить не удалось. Еще один инцидент произошел 25 января в Северодонецке — самоубийство совершил охранявший здание суда 22-летний военнослужащий Нацгвардии.

В Житомирской области 31 января погиб находившийся в наряде военный. Военная прокуратура отрабатывает две версии его гибели: убийство и суицид. Первого февраля в Львовской области в лесу неподалеку от части нашли тело 26-летнего военнослужащего. Следственные органы предварительно квалифицировали его смерть как самоубийство.

Родственников погибших зачастую не удовлетворяет то, что случаи гибели военнослужащих правоохранительные органы расследуют по статье о самоубийстве. Так, 28 января 19-летний курсант Харьковского национального университета воздушных сил Дмитрий Зобнин заступил в караул, а спустя три часа его тело нашли с нехарактерными для суицида ранениями. Выдвинутой следователями версии о том, что молодой человек покончил с собой, родители погибшего не верят.

Бойцы батальона “Азов”. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Котенко
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В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка "Азов"

Дмитрий строил планы на будущее, мечтал стать генералом, а в день гибели посетил парикмахерскую и закупил продуктов на три дня вперед. Его сослуживцы, находившиеся на других этажах здания, уверяют, что никаких подозрительных звуков они не слышали.

"В деле очень много темных пятен, ведь сын часто рассказывал, что в вузе офицеры употребляют наркотики и алкоголь. И он с этим боролся", — рассказал "Вестям" отец погибшего Сергей. Он сомневается и в подлинности предсмертной записки, якобы оставленной Дмитрием. Сергей написал открытое письмо с требованием к военной прокуратуре выяснить, кто и как убил его сына.

При этом в украинском Министерстве обороны отказались опубликовать статистику подобного рода случаев. "Вы не первые, кто к нам за ней обращается, это секретная информация, и мы не можем ее предоставить", — заявили журналистам "Вестей" в пресс-службе ведомства.

Блокпост украинских военных в Донецкой области
© РИА Новости / Максим Блинов
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По мнению бывшего военного прокурора Анатолия Маркевича, проблема состоит в том, что случаи гибели военнослужащих расследует полиция, а не военная прокуратура. "По опыту прошедших лет могу сказать, что полиция практически не расследует случаи гибели военнослужащих — она проводит расследование без учета специфики жизни в военном коллективе", — пояснил он.

Причина волны самоубийств военных заключается в плохой медицинской проверке при отборе в ВСУ, убежден Маркевич.

Адвокат Иван Либерман, в свою очередь, связал происходящее с неготовностью солдат к военным реалиям. "Очень часто молодые ребята становятся жертвами рекламы и фильмов о военных, где они представляют себе службу в красивой форме, а по факту сталкиваются с жестокой реальностью. К этому они просто не готовы и разочаровываются", — сказал он "Вестям".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Надо было в республики перебегать, воевать за правое дело, против шоколадной хунты. Тут же появилась бы мотивация жить.
16:12
05.02.2018
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Jörg Martin Schimmelpfennig
Ну, это не удивительно! Кто посылает своих собственных военных против собственного населения может ожидать таких вещей.
16:24
05.02.2018
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