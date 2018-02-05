Суд в Лондоне 6 февраля рассмотрит вопрос об отмене ареста Ассанжа

ЛОНДОН, 5 фев — РИА Новости. Слушания по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся в Вестминстерском магистратском суде Лондона во вторник, 6 февраля, сообщил РИА Новости представитель суда.

Адвокаты заявителя просят отменить ордер на арест Ассанжа. Ранее прокуратура Швеции прекратила следствие по делу основателя WikiLeaks.

"Слушания начнутся в 14.00", — сообщил в понедельник РИА Новости собеседник агентства.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.