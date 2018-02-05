Грузии необходимо продолжить реформы, заявила Могерини

БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Мария Князева. Грузии необходимо продолжить внедрять реформы, страна может рассчитывать в этом на помощь Евросоюза, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинских властей является членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия ранее подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, вступила в зону свободной торговли с ЕС, а в конце марта прошлого года страна получила безвизовый режим со странами шенгенской зоны. Эти нововведения требовали проведения реформ.

В понедельник в Брюсселе прошло заседание Совета ассоциации Грузии и ЕС, в котором принял участие премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

"Сегодня мы вместе посмотрели на достигнутый прогресс в имплементации нашего Соглашения об ассоциации и на несколько остающихся вызовов. Господин премьер-министр,…мы видели вашу решимость в работе над реформами в вашей стране. Теперь реформы должны быть полностью имплементированы, и вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку в этом", — сказала Могерини на совместной пресс-конференции с премьером Грузии.

Глава дипломатии ЕС добавила, что на встрече обсуждались результаты конституционной реформы в стране, а также местных выборов.

"Мы увидели соблюдение фундаментальных свобод", — отметила она.