В Китае прогремел взрыв на фабрике фейерверков

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Взрыв произошел в понедельник на фабрике по производству фейерверков на востоке Китая, один из сотрудников числится пропавшим без вести, информации о погибших или пострадавших не поступало, сообщает агентство Синьхуа. © Flickr / meg and rahul В Индии из-за взрыва на фабрике фейерверков погибли 14 человек

Взрыв произошел на складе фабрики Jinfeng в уезде Шанли округа Пинсян провинции Цзянси в понедельник утром. Причина взрыва пока неизвестна, также не поступало данных о том, сколько человек находилось в помещении во время инцидента. На опубликованных в соцсетях фотографиях виден высокий столб дыма и языки пламени.

На месте работают пожарные и сотрудники правоохранительных органов, по факту происшествия ведется расследование.