Суд в Киеве отклонил жалобу Саакашвили на отказ предоставить ему убежище

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшегося признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

"Суд постановил — апелляционную жалобу представителя Саакашвили Руслана Чернолуцкого оставить без удовлетворения, а решение Окружного административного суда Киева от 3 января без изменений", — зачитал решение председательствующий на заседании судья Андрей Коротких.

Решение может быть обжаловано в кассационном порядке.

Саакашвили, присутствовавший на заседании суда во время рассмотрения апелляции, покинул зал, обвинив суд в предвзятости.