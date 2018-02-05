На Украине предложили возить российских артистов в клетках

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Лидер националистической организации "Братство"* Дмитрий Корчинский в эфире телеканала "112 Украина" назвал российских артистов "животными".
"Пусть въезжают, но возить их нужно в железных клетках, и тогда ни у кого не будет проблем и будет все нормально", — заявил Корчинский.
Корчинский известен своими скандальными высказываниями. Так, ранее он заявил, что мечтает об отъезде всех украинских оппозиционеров в Россию. Кроме того, радикал призывал ввести уголовное преследование украинцев, отдыхающих в Крыму.
В октябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, запрещающий гастроли артистов из России, создающих, по мнению Киева, "угрозу национальной безопасности". Документ не позволяет работать в республике тем, кто попал в черный список Минкульта. Сейчас он насчитывает 120 человек.
В российском МИД отметили, что, запрещая гастроли российских артистов, Украина превращается в полицейское государство с "железным занавесом".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.