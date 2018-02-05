Могерини отметила "отличное партнерство" между ЕС и Грузией

БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Мария Князева. Партнерство между Евросоюзом и Грузией работает отлично, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции после заседания Совета ассоциации ЕС-Грузия.

"У нас превосходные отношения, наше партнерство работает отлично", — сказала она.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили принял участие в заседании Совета ассоциации Грузии и ЕС в понедельник в Брюсселе. Могерини отметила, что встреча была "очень продолжительной, очень интенсивной и очень положительной".

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинских властей является членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия ранее подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, вступила в зону свободной торговли с ЕС, а в конце марта прошлого года страна получила безвизовый режим со странами шенгенской зоны.