Черепашки с вокзала: 300 экзотических обитателей мигрируют из Мадрида

МАДРИД, 5 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Необычные обитатели самого крупного вокзала Испании "Аточа", расположенного в Мадриде, – три сотни черепах — скоро поменяют свое место жительства. Такое решение приняло руководство Adif — компании по управлению инфраструктурой железных дорог Испании, которая в течение четверти века заботилась о столь нестандартных постояльцах.
Откуда на вокзале черепахи
"Откуда здесь черепахи? Честно говоря, не знаю. Они здесь всегда были", — говорит мужчина, который живет в Мадриде и ждет отправления поезда до Севильи.
"Понятия не имею. Я работаю здесь всего месяц. Никогда не задавалась этим вопросом", — говорит продавщица магазина, расположенного в паре метров от пруда.
Единственное предположение о появлении на одном из двух главных вокзалов испанской столицы столь необычных обитателей высказала пожилая женщина. "Мне рассказывали, что сюда их приносят люди. Просто погулять с другими черепахами", — говорит она.
Когда вокзал, построенный в XIX веке, начали расширять и перестраивать, на месте старых путей здесь появился сад с тропическими растениями и 128-метровый пруд. Реконструкция закончилась в 1992 году. Тогда же здесь появилась и первая черепаха. "Сначала один человек принес черепаху из дома, когда по каким-то причинам он больше не захотел ее там держать, затем еще кто-то, в результате сейчас их 300", — рассказывает РИА Новости сотрудница Adif.
Все черепахи, живущие в пруду, были брошены своими хозяевами, многие из них — редких видов, их ввоз в Испанию и торговля ими запрещены.
"Речь идет о безответственности хозяев. Adif добровольно взяла на себя заботу о черепахах, чтобы они выжили. Мы пытаемся обеспечить им максимально хороший уход – осуществляется еженедельный ветеринарный контроль, их кормят, пруд чистят, воду фильтруют, но этот пруд никогда не был предназначен для черепах", — говорит представительница Adif.
Однако условия обитания черепах не устраивают защитников животных. В 2015 году была создана организация "Аточа умирает", члены которой заявили, что уход за черепахами не надлежащий, что животных недокармливают, что они часто болеют и умирают, зафиксированы случаи каннибализма, и потребовали от Adif решить проблему.
Adif все обвинения в "ненадлежащем уходе" опровергала, но признала, что "размеры пруда таковы, каковы есть".
Новое место жительства
На их переселение и дальнейшее обустройство Adif потратит 50 тысяч евро. Правда, в центре фауны уже предупредили: принять больше пресмыкающихся, чем отправят из "Аточи", они не смогут, а значит, владельцам черепах, которые решили от них избавиться, их попросту некуда будет приносить.
Знаменитый пруд на вокзале также прекратит свое существование – здесь положат настил. На этом месте планируется проводить выставки и различные мероприятия, посвященные защите окружающей среды.