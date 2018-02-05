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Черепашки с вокзала: 300 экзотических обитателей мигрируют из Мадрида

14:3005.02.2018
(обновлено: 14:31 05.02.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаТри сотни черепах на вокзале Испании Аточа, в МадридеТри сотни черепах на вокзале Испании Аточа, в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 5 фев – РИА Новости, Елена Шестернина. Необычные обитатели самого крупного вокзала Испании "Аточа", расположенного в Мадриде, – три сотни черепах — скоро поменяют свое место жительства. Такое решение приняло руководство Adif — компании по управлению инфраструктурой железных дорог Испании, которая в течение четверти века заботилась о столь нестандартных постояльцах.

Черепаха. Архивное фото
© Flickr / Serge Melki
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Около пруда рядом с тропическим садом, расположенным в центре вокзала, обычно много людей. Здесь пассажиры назначают встречи знакомым или просто ждут поезда. Время они коротают, снимая черепашек на мобильные телефоны. Но никто из тех, к кому корреспондент РИА Новости обратилась с вопросом, откуда на "Аточе" взялись черепахи, да еще и в таком количестве, не смог ответить на этот вопрос.

Откуда на вокзале черепахи

"Откуда здесь черепахи? Честно говоря, не знаю. Они здесь всегда были", — говорит мужчина, который живет в Мадриде и ждет отправления поезда до Севильи.

"Понятия не имею. Я работаю здесь всего месяц. Никогда не задавалась этим вопросом", — говорит продавщица магазина, расположенного в паре метров от пруда.

© РИА Новости / Елена ШестернинаТри сотни черепах на вокзале Испании "Аточа", в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Три сотни черепах на вокзале Испании "Аточа", в Мадриде

Единственное предположение о появлении на одном из двух главных вокзалов испанской столицы столь необычных обитателей высказала пожилая женщина. "Мне рассказывали, что сюда их приносят люди. Просто погулять с другими черепахами", — говорит она.

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На расположенные рядом с прудом плакаты никто не обращает внимание. "Запрещено бросать животных. Бросать животных – преступление", — написано на них.

Когда вокзал, построенный в XIX веке, начали расширять и перестраивать, на месте старых путей здесь появился сад с тропическими растениями и 128-метровый пруд. Реконструкция закончилась в 1992 году. Тогда же здесь появилась и первая черепаха. "Сначала один человек принес черепаху из дома, когда по каким-то причинам он больше не захотел ее там держать, затем еще кто-то, в результате сейчас их 300", — рассказывает РИА Новости сотрудница Adif.

Все черепахи, живущие в пруду, были брошены своими хозяевами, многие из них — редких видов, их ввоз в Испанию и торговля ими запрещены.

"Речь идет о безответственности хозяев. Adif добровольно взяла на себя заботу о черепахах, чтобы они выжили. Мы пытаемся обеспечить им максимально хороший уход – осуществляется еженедельный ветеринарный контроль, их кормят, пруд чистят, воду фильтруют, но этот пруд никогда не был предназначен для черепах", — говорит представительница Adif.

© РИА Новости / Елена ШестернинаВокзал Испании "Аточа", расположенный в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Вокзал Испании "Аточа", расположенный в Мадриде

Однако условия обитания черепах не устраивают защитников животных. В 2015 году была создана организация "Аточа умирает", члены которой заявили, что уход за черепахами не надлежащий, что животных недокармливают, что они часто болеют и умирают, зафиксированы случаи каннибализма, и потребовали от Adif решить проблему.

Adif все обвинения в "ненадлежащем уходе" опровергала, но признала, что "размеры пруда таковы, каковы есть".

Новое место жительства

Черепашка-спортсменка
Черепашка-спортсменка
"Adif совместно с организациями по защите животных вела кампании, направленные на предотвращение бросания животных, установила два больших плаката рядом с прудом, где сказано, что это преступление. Однако этих мер оказалось недостаточно, и черепах продолжали приносить. Единственным решением могло стать переселение черепах в другое место, с более подходящими условиями", — рассказывает представительница компании. В результате удалось договориться с мэрией города Навас-дель-Рей, расположенного под Мадридом, где находится центр фауны José Peña и где сейчас полным ходом идет строительство 160-метровой искусственной лагуны и бетонного настила (чтобы черепахи не зарывали яйца) – общей площадью 300 метров. Предполагается, что сюда черепахи переедут весной.

На их переселение и дальнейшее обустройство Adif потратит 50 тысяч евро. Правда, в центре фауны уже предупредили: принять больше пресмыкающихся, чем отправят из "Аточи", они не смогут, а значит, владельцам черепах, которые решили от них избавиться, их попросту некуда будет приносить.

Знаменитый пруд на вокзале также прекратит свое существование – здесь положат настил. На этом месте планируется проводить выставки и различные мероприятия, посвященные защите окружающей среды.

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