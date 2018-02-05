В Берлине прокомментировали поездку немецких депутатов в Крым

БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. В Берлине критически относятся к визитам региональных депутатов в Крым, но частные поездки не подпадают под санкции, заявил на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее сообщалось о том, что в Крым с официальным визитом прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. Делегация пробудет на полуострове с 3 по 9 февраля. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.
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