МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Министр здравоохранения Мальдив Азима Шакур сообщил о своей отставке после того, как действующее правительство республики не согласилось с решением Верховного суда освободить девятерых оппозиционеров, сообщает издание Avas.

"Моя совесть не позволяет мне работать под открыто неповинующимся режимом", — цитирует издание письмо об отставке политика.

Ранее в отставку по неуказанной причине ушел секретарь парламента страны.

На прошлой неделе Верховный суд Мальдив постановил отменить приговоры ряду политических лидеров, включая бывшего президента страны Мохаммеда Нашида, а также восстановил членство в парламенте 12 оппозиционеров. Представители полиции позднее заявили, что вынуждены подчиняться судебному решению, после чего глава полиции был уволен, а парламент приостановил работу по соображениям безопасности.

По данным издания, президент страны Абдулла Ямин призвал Верховный суд отозвать свое решение об освобождении политиков. По мнению мальдивского лидера, решение суда незаконно, а отмена приговора угрожает национальной безопасности страны. Верховный суд заявил, что не нашел законных причин для того, чтобы власти отказались исполнять его решение.

Мохамед Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдивской республики, но был свергнут в 2012 году и признан виновным в террористической деятельности в марте 2015 года. Согласно официальному обвинению, Нашид совершил ряд правонарушений, подпадающих под действие закона о терроризме. Арест и заключение бывшего президента вызвали осуждение со стороны международного сообщества, которое считает, что процедура не соответствовала стандартам ведения судебного дела.

Власти Мальдив в январе прошлого года разрешили Нашиду посетить Великобританию для проведения хирургической операции из-за мучивших его болей в спине. Экс-президент был освобожден при условии, что после операции вернется в страну для отбывания остающегося срока тюремного заключения. В мае 2016 года власти Великобритании предоставили Нашиду статус беженца. Ранее сообщалось, что Нашид живет в изгнании на территории Шри-Ланки.