Сообщник Абдеслама заявил, что они не стреляли в полицейских в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Сообщник Салаха Абдеслама, считающегося единственным выжившим организатором терактов в Париже, Суфиан Айари заявил в суде, что ни он, ни Абдеслам не стреляли в полицейских в Брюсселе, когда те пытались обыскать их квартиру, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в Брюсселе начался процесс по делу Абдеслама и его сообщника Айари, которые обвиняются в покушении на убийство полицейских, проводивших обыск в квартире в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Тогда Абдесламу и Айари удалось бежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек.

Отвечая на вопросы судьи, Айари заявил, что вместе с Абдесламом находился в дальней части квартиры, когда в дом ворвалась полиция. По его словам, он узнал об обыске, когда стражи порядка уже взломали дверь.

"Я видел, что стрелял (Мохамед) Белькаид (погибший в перестрелке с полицией – ред.)", — сказал он, отвечая на вопрос, кто стрелял в полицейских.

Айари заявил, что он сам не стрелял в правоохранителей. "Нет. Я не видел, чтобы он стрелял", — ответил он на вопрос о том, стрелял ли в полицейских Абдеслам.

При этом он предположил, что Белькаид открыл огонь сразу из нескольких автоматов. "Я предполагаю, что он стрелял сначала из первого автомата, а потом стрелял и из "Калашникова", — заявил обвиняемый.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался.