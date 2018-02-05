Двое парней из чешского села проехали вокруг света на "копейке"

ПРАГА, 5 фев – РИА Новости, Александр Куранов. Двое 29-летних чехов, Филип Вогел и Петр Явурек, вернулись в конце января в родное село Честице в Краловеградецком крае на востоке республики, проехав на 42-летнем автомобиле "Лада-2101" за 10 месяцев 56 тысяч километров по дорогам четырех континентов и 30 стран и поменяв в пути лишь комплект резины.
Модель ВАЗ-2101, прототипом которой стал Fiat-124 и которая в народе получила название "копейка", выпускалась в СССР с 1970 по 1988 год, положив начало серии "классических" моделей Волжского автомобильного завода.
Ччем осеняет на празднике чародейниц
— Прямо как на Огненной земле! — воскликнул Филип Вогел, обозревая бушующие вокруг костры.
— Вот бы где побывать! — эхом отозвался его закадычный приятель Петр Явурек, допивая очередную кружку "пльзеньского".
— А почему бы и нет? Поехали на край Земли! — предложил Филип.
— В кругосветное путешествие! — поддержал Петр.
Над реализацией задуманного друзья начали всерьез размышлять уже на другой день, несмотря на подтрунивания родных и соседей.
Мысль о кругосветном путешествии родилась не на пустом месте. Ранее они уже исколесили вдоль и поперек Великобританию, поездили по балканским странам, потом на старом "опеле" добрались через Украину и Белоруссию до Санкт-Петербурга. Филип хорошо знает английский язык, прекрасно справляется с ролью организатора и навигатора, а для Петра не существует секретов в автоделе. Почему бы не рискнуть на сей раз с дальней поездкой?
Лучше "Жигуля" нет машины для кругосветки
Сказано – сделано, стали искать в округе подходящий "жигуль". Перебрали несколько предложений, пока не остановились на 42-летнем синем красавце, который обошелся всего в 15 тысяч крон (около 600 евро). Знакомый дедуля, почти всю жизнь имевший дело с продукцией АвтоВАЗа, помог довести машину до приемлемого состояния. Мотор, правда, пришлось взять с другой старой "Лады".
Пока Петр работал над техникой, Филип готовил все остальное. Прокладывал пока еще виртуальный маршрут, созванивался и списывался с потенциальными помощниками в разных странах, искал спонсоров как в родном краю, так и в столице Чехии.
В итоге удалось наскрести 700 тысяч крон (около 28 тысяч евро). Этой суммы, по расчетам ребят, должно было хватить на бензин, питание, оплату морских паромов, виз и иных документов, а также и возможные ремонты. Ночевать планировали в палатке. Поездка выходила на 10 месяцев – как раз срок неоплачиваемого отпуска, взятого Петром на заводе, а Филипом — в престижном пражском вузе, где он только что защитил кандидатскую диссертацию.
Апрельские снега
Первый сюрприз ждал ребят уже на территории Польши. Несмотря на середину апреля, дороги неожиданно засыпал снег, который потом сопровождал Петра и Филипа до самой Волги. Поэтому первые ночи из-за холода пришлось проводить не в палатке, а в машине.
АвтоВАЗ встретил как родных
В Москве ребят неожиданно для них встретила толпа журналистов, узнавших из сообщений агентств о путешествии двух молодых чехов на старой советской "копейке". Но еще радушнее были встречи в Тольятти с представителями АвтоВАЗа. Гостей приветствовал, в том числе, один из ветеранов предприятия, Юрий Целиков, работающий здесь с 1972 года и отвечавший в свое время за продажу "Жигулей" в соцстраны Восточной Европы, включая Чехословакию. Естественно, автовазовцы не могли отпустить Филипа и Петра, не подвергнув их машину внимательному осмотру и ремонту.
Ну, а потом продолжился почти безостановочный многотысячекилометровый путь через страны Средней Азии до Владивостока, затем на пароме в США и оттуда "по горам и долам" сквозь всю Латинскую и Южную Америку до самой Огненной земли. Домой основательно заросшие бородами ребята добирались сначала на контейнеровозе через Атлантический океан, а потом "на своих четырех" из Антверпена в родное село Честице.
Без аварий не обшлось
— Никаких проблем нигде в пути не возникло. Ни, например, на границе Таджикистана и Афганистана, вдоль которой пришлось ехать из-за плохой погоды, ни в самых "злачных", связанных с наркомафией, местах Колумбии, — рассказывает Филип.
— "Жигулик" всю дорогу был очень надежен. Проблемы возникали лишь на Памире и в Андах, да и то только из-за разреженного высокогорного воздуха. Тем не менее, по легендарному памирскому тракту мы поднялись на перевал Акбайтал на высоте 4655 метров (см.фото), а в Андах достигли высоты около 4500 метров, — добавляет Петр.
Небольшие аварии за время путешествия, однако, были.
— В Мексике и Эквадоре нам помяли сначала левое, потом правое крыло. В обоих случаях удалось их самостоятельно выправить. А осколки разбитых при этом поворотников я тщательно собрал с дороги, склеил и покрыл еще сверху прозрачной изолентой. Так и добрались с таким "ремонтом" до дома, — рассказывает Петр.
В Мексике ребятам удалось даже провести внеплановый техосмотр. Их машину увидел живущий здесь кубинец, который два десятилетия занимался обслуживанием "Жигулей" у себя на острове. Остановил их, разузнал, кто, откуда, и завлек на свой автосервис, где чуть отрегулировал все механизмы.
Полицейские в Киргизии строже, чем в США
Как признаются Петр и Филип, нешуточные проблемы у них возникли по прибытии в США, где таможенники нашли непорядок в оформлении ввозных документов на машину. Их делал некий новый знакомый молодых чехов во Владивостоке, дебютируя в этом деле, и допустил несколько ошибок. Ребята уже предполагали "от ворот поворот" и новый вариант продолжения путешествия. К счастью, американские таможенники оказались в итоге людьми добрыми, сами всё оформили и пустили молодых чехов в свою страну.
Там же, в США, полицейские пытались оштрафовать их за слишком малую скорость при езде по автобану, но тоже простили. А вот киргизские полицейские ранее оказались более принципиальными. Сначала они наказали ребят за езду с включенными днем фарами в южной части республики, а затем, уже в северной части страны — за езду днем без включенных фар. К счастью, в ходе возникшего оба раза торга чехам удалось договориться о весьма приемлемом для них размере штрафа.
Рождественская елка на берегу океана
Рождество 2017 года Петр и Филип встречали в Уругвае, уже оставив позади цель поездки – Огненную землю. На берегу Атлантического океана ребята в ожидании контейнеровоза разбили палатку, установили 40-сантиметровую елочку с украшениями, приготовили традиционный рождественский картофельный салат. А новый 2018 год встречали уже на судне, в компании его команды — четырех болгар и 16 филиппинцев, а также еще одного пассажира-немца.
Дома их встретили как настоящих героев, а они единодушно указали на свой "Жигули": "Вот кто настоящий герой! Проехал по дорогам 30 стран и запросил в середине пути лишь комплектную замену резины на колесах".
— Но для новых путешествий он уже не годится, и вряд ли через год пройдет техосмотр. Наверное, сдадим его в музей АвтоВАЗа, там таких рекордсменов, кажется, нет, — говорит Петр.
Не успев отдохнуть, привести в порядок дневники и фотографии, которые вполне могут оформиться и в книгу, ребята уже размечтались о новых путешествиях.
"Было бы здорово проехать по Сибири, нам запали в душу тамошние места и люди", — мечтательно вздохнул Филип.