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В мире

Двое парней из чешского села проехали вокруг света на "копейке"

12:3905.02.2018
0103280
© Фото из архива путешественниковТаджикистан, Памирский тракт, перевал Акбайтал, высота 4655 метровТаджикистан, Памирский тракт, перевал Акбайтал, высота 4655 метров
© Фото из архива путешественников

ПРАГА, 5 фев – РИА Новости, Александр Куранов. Двое 29-летних чехов, Филип Вогел и Петр Явурек, вернулись в конце января в родное село Честице в Краловеградецком крае на востоке республики, проехав на 42-летнем автомобиле "Лада-2101" за 10 месяцев 56 тысяч километров по дорогам четырех континентов и 30 стран и поменяв в пути лишь комплект резины.

Модель ВАЗ-2101, прототипом которой стал Fiat-124 и которая в народе получила название "копейка", выпускалась в СССР с 1970 по 1988 год, положив начало серии "классических" моделей Волжского автомобильного завода.

© Фото : Александр КурановФилип Вогел и Петр Явурек на другой день после возвращения домой из кругосветного путешествия, рядом – их надежный друг-автомобиль
© Фото : Александр Куранов
Филип Вогел и Петр Явурек на другой день после возвращения домой из кругосветного путешествия, рядом – их надежный друг-автомобиль

Ччем осеняет на празднике чародейниц

Филип Вогел и Петр Явурек у автомобиля ВАЗ-2101 во время путешествия по Южной Америке
© Фото : Kolem světa Žigulem, z. s.
Двое чехов вернулись из кругосветного путешествия на старой "копейке"
Началось все с шутки, которая впоследствии превратилось в идею фикс. В селе Честице в ночь на 1 мая 2016 года традиционно отмечали праздник чародейниц, сжигая на кострах "ведьм" и гася пыл и жар литрами пива.

— Прямо как на Огненной земле! — воскликнул Филип Вогел, обозревая бушующие вокруг костры.

— Вот бы где побывать! — эхом отозвался его закадычный приятель Петр Явурек, допивая очередную кружку "пльзеньского".

— А почему бы и нет? Поехали на край Земли! — предложил Филип.

— В кругосветное путешествие! — поддержал Петр.

© Фото из архива путешественниковТаджикистан, Памир
© Фото из архива путешественников
Таджикистан, Памир

Над реализацией задуманного друзья начали всерьез размышлять уже на другой день, несмотря на подтрунивания родных и соседей.

Мысль о кругосветном путешествии родилась не на пустом месте. Ранее они уже исколесили вдоль и поперек Великобританию, поездили по балканским странам, потом на старом "опеле" добрались через Украину и Белоруссию до Санкт-Петербурга. Филип хорошо знает английский язык, прекрасно справляется с ролью организатора и навигатора, а для Петра не существует секретов в автоделе. Почему бы не рискнуть на сей раз с дальней поездкой?

© Фото из архива путешественниковТак встретило путешественников Подмосковье в апреле 2017 года
© Фото из архива путешественников
Так встретило путешественников Подмосковье в апреле 2017 года

Лучше "Жигуля" нет машины для кругосветки

Banjul Challenge
Главное – она едет. Россияне проехали полмира на древней "шестерке"
Сразу встал вопрос: на чем отправляться за тридевять земель? Друзья исходили из имеющихся денежных ресурсов и надежности транспорта, которому предстоит выдержать испытания холодом, зноем, пустыней и высотой. После долгих раздумий и поисков остановились на "Жигули". Во-первых, только она, по мнению ребят, могла бы выдержать без капризов 10-месячное путешествие по четырем континентам в самых разных климатических условиях. Во-вторых, "Лады" разных модификаций продавались несколько десятилетий в десятках стран, так что почти всюду в мире можно было надеяться если не на запчасти, то хотя бы на подсказки по ремонту. Ну и в-третьих, подержанный вариант этой машины можно было купить с рук за небольшие деньги.

Сказано – сделано, стали искать в округе подходящий "жигуль". Перебрали несколько предложений, пока не остановились на 42-летнем синем красавце, который обошелся всего в 15 тысяч крон (около 600 евро). Знакомый дедуля, почти всю жизнь имевший дело с продукцией АвтоВАЗа, помог довести машину до приемлемого состояния. Мотор, правда, пришлось взять с другой старой "Лады".

© Фото из архива путешественниковВ Боливии
© Фото из архива путешественников
В Боливии

Пока Петр работал над техникой, Филип готовил все остальное. Прокладывал пока еще виртуальный маршрут, созванивался и списывался с потенциальными помощниками в разных странах, искал спонсоров как в родном краю, так и в столице Чехии.

В итоге удалось наскрести 700 тысяч крон (около 28 тысяч евро). Этой суммы, по расчетам ребят, должно было хватить на бензин, питание, оплату морских паромов, виз и иных документов, а также и возможные ремонты. Ночевать планировали в палатке. Поездка выходила на 10 месяцев – как раз срок неоплачиваемого отпуска, взятого Петром на заводе, а Филипом — в престижном пражском вузе, где он только что защитил кандидатскую диссертацию.

© Фото из архива путешественниковНа Байкале
© Фото из архива путешественников
На Байкале

Апрельские снега

Путешественник Сергей Лукьянов
© Фото : аккаунт "Сергей Лукьянов - пешком вокруг света" в Facebook
Петербуржец прошел вокруг света за два года
В путь тронулись 14 апреля 2017 года. Новоявленных "Зикмунда и Ганзелку" (знаменитые чешские путешественники, исколесившие в 1950-е годы весь мир) провожали всем селом, под слезы матерей и шутливые напутствия друзей.

Первый сюрприз ждал ребят уже на территории Польши. Несмотря на середину апреля, дороги неожиданно засыпал снег, который потом сопровождал Петра и Филипа до самой Волги. Поэтому первые ночи из-за холода пришлось проводить не в палатке, а в машине.

© Фото из архива путешественниковВ гостях в киргизской семье
© Фото из архива путешественников
В гостях в киргизской семье

АвтоВАЗ встретил как родных

В Москве ребят неожиданно для них встретила толпа журналистов, узнавших из сообщений агентств о путешествии двух молодых чехов на старой советской "копейке". Но еще радушнее были встречи в Тольятти с представителями АвтоВАЗа. Гостей приветствовал, в том числе, один из ветеранов предприятия, Юрий Целиков, работающий здесь с 1972 года и отвечавший в свое время за продажу "Жигулей" в соцстраны Восточной Европы, включая Чехословакию. Естественно, автовазовцы не могли отпустить Филипа и Петра, не подвергнув их машину внимательному осмотру и ремонту.

© Фото из архива путешественниковНа АвтоВАЗе
© Фото из архива путешественников
На АвтоВАЗе

Ну, а потом продолжился почти безостановочный многотысячекилометровый путь через страны Средней Азии до Владивостока, затем на пароме в США и оттуда "по горам и долам" сквозь всю Латинскую и Южную Америку до самой Огненной земли. Домой основательно заросшие бородами ребята добирались сначала на контейнеровозе через Атлантический океан, а потом "на своих четырех" из Антверпена в родное село Честице.

© Фото из архива путешественниковНа АвтоВАЗе чехам показали процесс производства
© Фото из архива путешественников
На АвтоВАЗе чехам показали процесс производства

Без аварий не обшлось

— Никаких проблем нигде в пути не возникло. Ни, например, на границе Таджикистана и Афганистана, вдоль которой пришлось ехать из-за плохой погоды, ни в самых "злачных", связанных с наркомафией, местах Колумбии, — рассказывает Филип.

— "Жигулик" всю дорогу был очень надежен. Проблемы возникали лишь на Памире и в Андах, да и то только из-за разреженного высокогорного воздуха. Тем не менее, по легендарному памирскому тракту мы поднялись на перевал Акбайтал на высоте 4655 метров (см.фото), а в Андах достигли высоты около 4500 метров, — добавляет Петр.

Небольшие аварии за время путешествия, однако, были.

© Фото из архива путешественниковПриморье, проверка машины перед погрузкой на паром в США
© Фото из архива путешественников
Приморье, проверка машины перед погрузкой на паром в США

— В Мексике и Эквадоре нам помяли сначала левое, потом правое крыло. В обоих случаях удалось их самостоятельно выправить. А осколки разбитых при этом поворотников я тщательно собрал с дороги, склеил и покрыл еще сверху прозрачной изолентой. Так и добрались с таким "ремонтом" до дома, — рассказывает Петр.

В Мексике ребятам удалось даже провести внеплановый техосмотр. Их машину увидел живущий здесь кубинец, который два десятилетия занимался обслуживанием "Жигулей" у себя на острове. Остановил их, разузнал, кто, откуда, и завлек на свой автосервис, где чуть отрегулировал все механизмы.

© Фото из архива путешественниковВ Аргентине, техосмотр своими силами
© Фото из архива путешественников
В Аргентине, техосмотр своими силами

Полицейские в Киргизии строже, чем в США

Как признаются Петр и Филип, нешуточные проблемы у них возникли по прибытии в США, где таможенники нашли непорядок в оформлении ввозных документов на машину. Их делал некий новый знакомый молодых чехов во Владивостоке, дебютируя в этом деле, и допустил несколько ошибок. Ребята уже предполагали "от ворот поворот" и новый вариант продолжения путешествия. К счастью, американские таможенники оказались в итоге людьми добрыми, сами всё оформили и пустили молодых чехов в свою страну.

Там же, в США, полицейские пытались оштрафовать их за слишком малую скорость при езде по автобану, но тоже простили. А вот киргизские полицейские ранее оказались более принципиальными. Сначала они наказали ребят за езду с включенными днем фарами в южной части республики, а затем, уже в северной части страны — за езду днем без включенных фар. К счастью, в ходе возникшего оба раза торга чехам удалось договориться о весьма приемлемом для них размере штрафа.

© Фото из архива путешественниковТаджикистан, Памир
© Фото из архива путешественников
Таджикистан, Памир

Рождественская елка на берегу океана

Рождество 2017 года Петр и Филип встречали в Уругвае, уже оставив позади цель поездки – Огненную землю. На берегу Атлантического океана ребята в ожидании контейнеровоза разбили палатку, установили 40-сантиметровую елочку с украшениями, приготовили традиционный рождественский картофельный салат. А новый 2018 год встречали уже на судне, в компании его команды — четырех болгар и 16 филиппинцев, а также еще одного пассажира-немца.

Дома их встретили как настоящих героев, а они единодушно указали на свой "Жигули": "Вот кто настоящий герой! Проехал по дорогам 30 стран и запросил в середине пути лишь комплектную замену резины на колесах".

© Фото из архива путешественниковМотор "копейки" выдержал кругосветку
© Фото из архива путешественников
Мотор "копейки" выдержал кругосветку

— Но для новых путешествий он уже не годится, и вряд ли через год пройдет техосмотр. Наверное, сдадим его в музей АвтоВАЗа, там таких рекордсменов, кажется, нет, — говорит Петр.

Не успев отдохнуть, привести в порядок дневники и фотографии, которые вполне могут оформиться и в книгу, ребята уже размечтались о новых путешествиях.

"Было бы здорово проехать по Сибири, нам запали в душу тамошние места и люди", — мечтательно вздохнул Филип.

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