Рада во вторник рассмотрит постановление об отмене закона о Донбассе

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Парламент Украины во вторник рассмотрит постановление об отмене закона о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, его еще должен подписать президент Украины. В окончательном тексте закона исключен пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу. Депутаты фракции "Оппозиционного блока" зарегистрировали постановление об отмене этого закона. Согласно процедуре, спикер парламента не может передать президенту закон на подписание, пока Рада не рассмотрит это постановление.

"Я буду инициировать, чтобы мы рассмотрели постановление об отмене закона о деоккупации, которым документ был заблокирован. Я считаю, что мы должны отклонить это постановление, чтобы открыть возможность для подписания этого закона", — сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета парламентских фракций в понедельник.