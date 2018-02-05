Стали известны новые подробности дела о терактах в Париже

БРЮССЕЛЬ, 5 фев — РИА Новости, Владимир Добровольский. Сообщник Салаха Абдеслама, который считается единственным оставшимся в живых организатором терактов в Париже, признал на слушаниях, что находился с ним в квартире, из которой в марте 2016 года злоумышленники стреляли в полицию.

Абдеслам и его сообщник Суфиан Айари в понедельник предстали перед судом в Брюсселе. Их обвиняют в покушении на убийство полицейских, которые поводили обыск в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года.

"Да, в течение нескольких недель", — сказал Айари, отвечая на вопрос судьи о том, находился ли он в квартире, когда полицейские пришли провести обыск.

На вопрос о том, находились ли в квартире Абдеслам и еще один сообщник, которого полицейские нейтрализовали, обвиняемый ответил утвердительно.

Он также заявил, что не знает, кто принес в квартиру оружие, кому оно принадлежало и для чего было предназначено. По его словам, оружие хранилось "в первой комнате", окна которой выходили на улицу. При этом он согласился, что на слушаниях назвал владельцем одной из единиц оружия погибшего сообщника.

Абдеслам, по данным следствия, участвовал в терактах в Париже 13 ноября 2015 года. На нем в тот день был надет пояс смертника, который был найден позже и, по результатам экспертизы, не взорвался из-за неисправности. В ночь после терактов Абдеслам вернулся на автомобиле в Бельгию, где скрывался от властей в течение нескольких месяцев.

Стражам порядка удалось случайно напасть на его след в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Шестеро французских и бельгийских полицейских проводили обыск в доме, считавшемся пустым, когда злоумышленники открыли по ним огонь. Четверо полицейских, в том числе француженка, получили ранения. Одного из нападавших застрелил снайпер, но еще двоим удалось бежать через крышу. Позже выяснилось, что одним из них был Абдеслам, а вторым — его сообщник Айари. Их удалось задержать три дня спустя, 18 марта, в брюссельской коммуне Моленбек.