Члену группы "А-Студио" запретили въезд на Украину

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости. Украина не пропустила на свою территорию композитора, члена казахстанско-российской группы "А-Студио" за посещение Крыма и запретила ему въезд на три года, сообщает погранслужба Украины в понедельник.

"Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту обнаружили российского артиста, который незаконно находился на территории Крыма… Мужчина является российским композитором и членом поп-группы "А-Студио", который в ноябре 2016 года с гастролями посещал Крым. Российскому артисту запрещен въезд на Украину сроком на три года", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, артиста в воскресенье через границу не пропустили и отправили рейсом в Алма-Ату.

"А-Студио" — казахстанско-российская группа, созданная казахстанским музыкантом Байгали Серкебаевым в 1982 году. До 1987 года группа аккомпанировала певице Розе Рымбаевой. В первый состав входили клавишник Серкербаев, басист Владимир Миклошич, вокалист Наджиб Вильданов, гитарист Булат Сыздыков, барабанщик Сагнай Абдулин, а позже к ним присоединился саксофонист Батырхан Шукенов. Сейчас солисткой коллектива является Кети Топурия.