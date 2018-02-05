В Польше осквернили памятник сожженной нацистами синагоге, сообщил очевидец

ВАРШАВА, 5 фев – РИА Новости. Памятник сожженной нацистами в 1938 году синагоге осквернили в польском городе Зелена-Гура, сообщил директор городского бюро художественных выставок Войцех Козловский.
На фотографиях, которые опубликовал Козловский видно, что на памятнике написано "Jude raus" и перечеркнута звезда Давида.
"Зараза не только что добралась до моего города, она давно здесь была… Антисемитизм не является воззрением, это заболевание, только специфическое", — написал Козловский в Facebook.
Синагога была построена в 1882-1883 годах. Во время "хрустальной ночи" (серия скоординированных погромов, атак против евреев в нацистской Германии, части Австрии) с 9 на 10 ноября 1938 года нацистские боевики сожгли синагогу. После окончания Второй мировой войны она не была восстановлена.