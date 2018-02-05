США выделят 15 миллионов долларов в помощь школам в Киргизии

БИШКЕК, 5 фев – РИА Новости. Правительство США выделяет более миллиарда сомов (около 15 миллионов долларов) школам и детским садам Киргизии на поддержку здорового питания детей, сообщила в понедельник пресс-служба посольства США в Бишкеке.

"Правительство Соединенных Штатов Америки через министерство сельского хозяйства США выделяет школам и детским садам Киргизстана более 1 миллиарда сомов на поддержку здорового питания детей – будущего Кыргызской Республики. Ключевая цель программы – улучшить качество питания и начального образования, а также повысить грамотность", — сообщили в пресс-службе.

В рамках международной программы в школах, детских садах и детских домах по всей стране в питание школьников и детей будут вводиться блюда из обогащенной пшеницы, риса и масла. "Продукты будут включены в обеды сотен тысяч учеников детских учреждений Киргизстана. Программа также направлена на улучшение здоровья детей и их учебных способностей до того, как они пойдут в школу, предлагаются программы по питанию для беременных и кормящих женщин, младенцев и дошколят", — отметили в диппредставительстве.

Организаторы программы также рассчитывают, что качественное питание в школах будет способствовать повышению посещаемости и успеваемости.

Исполнителем программы станет организация Save the Children ("Спасите детей"), которая рассчитывает, что местные сообщества в дальнейшем смогут продолжить эту деятельность самостоятельно или при поддержке других источников, отметили в пресс-службе.