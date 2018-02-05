МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Заминированный автомобиль обнаружен неподалеку от здания российского посольства в Кабуле, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, недалеко от здания российской дипмиссии обнаружили заминированный автомобиль Mazda. В машине было около тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Также поступают данные о том, что рядом с посольством все же была атака с применением автомобиля. Официальным комментарием посольства РИА Новости пока не располагает.

В последние месяцы в Кабуле произошло сразу несколько терактов. Так, в конце января прогремел взрыв в дипломатическом квартале Вазир-Акбар-Хан. Погибли 103 человека, еще 235 получили ранения. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*. Взрыв совершил террорист-смертник на заминированном автомобиле скорой помощи.

*Террористическая организация, запрещенная в России.