МИД Китая назвал доктрину США оправданием наращивания ядерного арсенала

ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Искажения государственной политики КНР в ядерной доктрине США являются лишь поводом для оправдания наращивания собственного ядерного потенциала, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Доклад США пытается найти повод для оправдания расширению и укреплению их собственного ядерного арсенала путем намеренного искажения китайской политики и действий. Мы надеемся, что США отбросят устаревшие идеи "холодной войны" и прекратят рассматривать межгосударственные отношения с конфронтационной точки зрения", — заявил Гэн Шуан.

Он отметил, что "Китай никогда не участвовал и не намерен участвовать в гонке ядерных вооружений, и будет сохранять свой ядерный потенциал на минимальном уровне". По словам дипломата, КНР придерживалась данной политики более полувека, с момента, когда в распоряжении страны оказалось ядерное оружие.

В воскресенье минобороны КНР в своем комментарии заявило, что США в своей новой ядерной доктрине раздули угрозу китайского ядерного потенциала, Пекин выступает против подобных абсурдных и опрометчивых предположений.

Пентагон обнародовал в пятницу ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. Среди других потенциальных угроз в Пентагоне назвали КНДР, Иран и Китай. Пентагон объявил, что усилия США будут направлены на разработку ядерных боезарядов малой мощности. Кроме того, в доктрине говорится, что США продолжат тратить средства на модернизацию ядерных сил и развитие элементов "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подводные лодки и бомбардировщики). США заявили, что в целом выступают за сокращение ядерного оружия, но раскритиковали предложенный в ООН договор о его полном запрещении как не отвечающий нынешней повестке дня.