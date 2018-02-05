В Польше объяснили, почему Израиль "неправильно понял" закон о Холокосте

ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. В Израиле неверно поняли смысл польского закона о Холокосте из-за неточной интерпретации его формулировок, заявил в эфире Польского радио глава МИД республики Яцек Чапутович.

Сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Документ еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Интерпретация слова "народ" — это источник недопонимания. Потому что в конституции у нас есть формулировка "народ", что значит "все граждане Польши", отмечу, что не только польской национальности", — сказал Чапутович, комментируя реакцию израильской стороны на польский закон.

"У нас это устоявшийся термин, обозначающий целость, как международный термин "nation state" (национальное государство). Он не касается отдельных людей. Думаю, что это проблема в интерпретации", — добавил он.

Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.