В Польше объяснили, почему Израиль "неправильно понял" закон о Холокосте

ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. В Израиле неверно поняли смысл польского закона о Холокосте из-за неточной интерпретации его формулировок, заявил в эфире Польского радио глава МИД республики Яцек Чапутович.
"Интерпретация слова "народ" — это источник недопонимания. Потому что в конституции у нас есть формулировка "народ", что значит "все граждане Польши", отмечу, что не только польской национальности", — сказал Чапутович, комментируя реакцию израильской стороны на польский закон.
Ранее руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с польским законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. Израильский мемориальный комплекс "Яд ва-Шем", крупнейший в мире центр изучения истории Холокоста и сохранения памяти о его жертвах, пообещал продолжить выяснять "непростую правду" об отношении поляков к евреям в годы Второй мировой войны, несмотря на ограничения, вводимые Варшавой.