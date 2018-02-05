Премьер Киргизии наградил журналистов Sputnik за аудиопроект "Сынган кылыч"

БИШКЕК, 5 фев — РИА Новости. Премьер-министр КР Сапар Исаков наградил журналистов международного информационного агентства и радио Sputnik Кыргызстан за разработку уникального аудиопроекта по роману Тологона Касымбекова "Сынган кылыч" ("Сломанный меч").

Корреспонденту Нургуль Максутовой глава кабмина вручил именные часы "За добросовестное исполнение профессиональных обязанностей".

Креативный продюсер Эрнис Алымбаев награжден почетной грамотой правительства в знак признания особых заслуг перед государством.

"Конечно, мне очень приятно. Журналисты всегда на службе у народа, мы несем большую ответственность. Это не только моя премия, но и всего информагентства Sputnik Кыргызстан. Работа над проектом "Сынган кылыч" заняла семь месяцев. Мы хотим, чтобы он принес пользу молодежи и будущим поколениям кыргызстанцев", — сказала Нургуль Максутова.

"Проект "Сынган кылыч" является очень важным для кыргызстанцев с точки зрения образования. Так мы сможем приобщить молодежь к искусству и культуре. Нам очень приятно, что наш труд заметили и оценили. Мы и дальше будем разрабатывать интересные и образовательные проекты для своих соотечественников", — отметил Эрнис Алымбаев.

Премьер-министр дал высокую оценку инновационному проекту Sputnik Кыргызстан. Он включает в себя 27-часовую аудиокнигу, сокращенную и полную электронные версии романа, интерактивную карту событий в виде инфографики, справочник о персонажах, а также подборку научных работ известных литераторов страны. Данный проект не имеет аналогов в республике.

Sputnik Кыргызстан начал работу в декабре 2014 года. Активы агентства включают информационный портал на кыргызском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Кыргызстан занимает лидирующие позиции среди интернет-СМИ страны.*

© Фото : пресс-служба правительства КР Церемония награждения журналистов Sputnik Кыргызстан за аудиопроект "Сынган кылыч" © Фото : пресс-служба правительства КР Церемония награждения журналистов Sputnik Кыргызстан за аудиопроект "Сынган кылыч"

Sputnik Кыргызстан является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках, аналоговое и цифровое радиовещание, мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском и китайском языках.

* По данным LiveInternet за ноябрь 2017 года