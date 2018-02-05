Обвиняемый по делу о терактах в Париже предстал перед судом в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главный обвиняемый по делу о терактах в Париже в 2015 году Салах Абдеслам предстал перед судом в Брюсселе — его судят по делу о стрельбе в полицейских в марте 2016 года, передает корреспондент РИА Новости.

Сначала в зал заседания во дворце правосудия Брюсселя прибыл сообщник Абдеслама Софиан Айари, а затем – сам Абдеслам, который за время заключения отрастил густую бороду. Обвиняемых посадили на скамью подсудимых перед их адвокатами, рядом с ними сидят сотрудники полиции в масках.

В начале слушаний судья попросила обвиняемых подтвердить их личности, а затем зачитала выдвинутые им обвинения.

"Вам вменяется в вину произошедшее 15 марта 2016 года покушение на убийство, умышленное лишение жизни нескольких сотрудников брюссельского уголовного розыска и двух представителей французской полиции, проводивших миссию в рамках совместной комиссии, а также нескольких сотрудников спецподразделений бельгийской полиции в контексте терроризма", — заявила судья.

Она отметила, что подсудимые также обвиняются во владении двумя единицами автоматического оружия, в том числе автоматом Калашникова.