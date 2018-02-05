В Белоруссии снегопады оставили без света более 320 населенных пунктов

МИНСК, 5 фев — РИА Новости. Сильные снегопады нарушили за минувшие сутки энергоснабжение свыше 320 населенных пунктов в Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба МЧС страны.
"По данным ГПО "Белэнерго"… на территории республики периодически нарушалось электроснабжение 322 населенных пунктов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами", — говорится в сообщении.
К утру понедельника без электроснабжения остаются пять населенных пунктов и 68 трансформаторных подстанций в Гомельской и Витебской областях.
В МЧС добавили, что за минувшие сутки в Гомельской области спасатели несколько раз выезжали на помощь людям в связи с сильными снегопадами.
Кроме того, в Гомельской области из-за падения деревьев повреждены 13 легковых автомобилей. Пострадавших нет. В Светлогорском и Ветковском районах Гомельской области спасатели помогали извлечь из снежных заносов два автобусов, в которых находились 40 человек.