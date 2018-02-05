Глава Samsung вышел на свободу, получив условный срок

ТОКИО, 5 фев — РИА Новости. Вице-президент и фактический глава южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ён отпущен на свободу в понедельник после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор, сняв большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, которые в прошлом году привели к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.

По сообщениям агентства Рёнхап, Ли Чжэ Ён получил два с половиной года условно с отсрочкой исполнения приговора на четыре года.

Пятидесятилетний Ли Чжэ Ён был арестован 17 февраля 2017 года по пяти обвинениям, включая причастность к предоставлению 6,38 миллиона долларов в виде взятки на обучение верховой езде дочери близкой личной знакомой экс-президента Пак Кын Хе.

Прокуратура просила приговорить Ли Чжэ Ёна к 12 годам тюрьмы. Сам бизнесмен не признал какой-либо вины.

После того как отец Ли Чжэ Ёна — владелец группы Samsung Ли Гын Хи из-за инфаркта в 2014 году отошел от дел, на него легла ответственность "наследника" бизнеса. Все складывалось очень благоприятно для молодого руководителя корпорации, пока не разразился скандал, который привел к импичменту и отстранению от власти экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе и многочисленным арестам в ее окружении.