СМИ узнали о сокращении численности американских военных в Ираке

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. США приступили к сокращению численности американских военнослужащих в Ираке впервые с начала борьбы с террористической группировкой "Исламское Государство" (запрещена в РФ и ряде стран), сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
В декабре 2017 года власти Ирака сообщили о победном завершении войны в стране против ИГ*. ИГ* захватила многие районы Ирака в 2014 году, включая второй по величине город страны Мосул. В 2017 году после масштабной операции Мосул был освобожден, а затем проведены операции в других менее крупных оплотах террористов.
Коалиция во главе с США проводит операции против террористов в Ираке с 2014 года.
*Террористическая организация, запрещена в России