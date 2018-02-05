В Турции призвали мусульман не есть левой рукой

АНКАРА, 5 фев — РИА Новости, Алена Палажченко. Использовать левую руку для приема пищи и питья мусульманам не рекомендуется, говорится в фетве, опубликованной управлением Турции по делам религии (Диянет).

"Устанавливая общие принципы в отношении еды и питья, пророк Мухаммед не считал использование левой руки приятной. Левой рукой едят и пьют шайтаны, поэтому он учил есть и пить правой рукой. Каждый мусульманин обязан прислушиваться к советам пророка, поэтому родители должны учить этому детей наряду с другими правилами", — говорится в фетве, опубликованной на официальном сайте ведомства.

Однако Диянет отметил, что в случае "физических недостатков" использовать левую руку для еды и питья допустимо.

Ранее управление по делам религии Турции издало фетву о разводе, на основании которой супруги могут развестись по телефону, факсу или электронной почте, если муж трижды скажет или напишет слово talak ("развод" по-арабски"). Однако, жена должна убедиться, что сообщение было отправлено ее мужем. Согласно другой фетве Диянета, муж, который назвал свою жену сестрой или матерью, считается разведенным с ней.