В госдепе ожидают, что Россия подтвердит данные по выполнению СНВ-3

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США ожидают, что в ходе предстоящего обмена информацией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года Россия подтвердит выполненные обязательства, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"США и Российская Федерация выполняют Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на протяжении 7 лет. 5 февраля 2018 года — дата, когда ключевые ограничения в отношении стратегического ядерного арсенала в рамках договора вступают в силу", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Науэрт.

В госдепе вновь повторили, что США выполнили данные требования в августе 2017 года. "РФ неоднократно заявляла о выполнении своих обязательств в рамках СНВ, в том числе по выполнению ключевых ограничений, и мы ожидаем, что предстоящий обмен информации в рамках договора подтвердит это обязательство", — сказала она.

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.