Назначена дата внеочередных выборов президента Азербайджана

БАКУ, 5 фев — РИА Новости. Внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 11 апреля, следует из распоряжения действующего главы республики Ильхама Алиева.
"Согласно 1 части статья 101 конституции Азербайджана и в соответствии со статьей 179 Избирательного кодекса страны, постановляю объявить внеочередные выборы президента Азербайджанской республики и поручаю Центральной избирательной комиссии обеспечить проведение внеочередных президентских выборов 11 апреля 2018 года", — говорится в распоряжении, текст которой приводит пресс-служба Алиева.
Согласно изменениям, внесенным в конституцию в сентябре 2016 года, президент Азербайджана будет избираться на семь лет.