В госдепе оценили влияние договора СНВ на отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
По ее словам, "это особенно важно в то время, когда доверие в отношениях ухудшилось и угроза просчета и неверной интерпретации возросла".
В госдепе подчеркнули, что данный договор является примером продолжения выполнений обязательств, "взятых на себя обеими сторонами, для сотрудничества по вопросам, влияющим на стратегические отношения и международную безопасность".
Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).