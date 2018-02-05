В госдепе оценили влияние договора СНВ на отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года делает отношения с РФ более стабильными и улучшает безопасность США и их союзников, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Выполнение СНВ улучшает безопасность США и наших союзников и делает наши стратегические отношения между США и РФ более стабильными, прозрачными и предсказуемыми", — говорится в заявлении Науэрт, поступившем в РИА Новости.

По ее словам, "это особенно важно в то время, когда доверие в отношениях ухудшилось и угроза просчета и неверной интерпретации возросла".

В госдепе подчеркнули, что данный договор является примером продолжения выполнений обязательств, "взятых на себя обеими сторонами, для сотрудничества по вопросам, влияющим на стратегические отношения и международную безопасность".

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.