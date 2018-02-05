Госдеп опубликовал данные по выполнению СНВ-3

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Государственный департамент США опубликовал в понедельник данные по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года.

В частности, в распространенной справочной информации госдепа США отмечается, что со время вступления договора в силу 5 февраля 2011 года США и РФ "отправили и получили более 14600 уведомлений, связанных с местонахождением, перемещением и ликвидацией стратегических наступательных вооружения", "осуществили 14 обменов информацией с полным учетом состояния и состава стратегических систем ядерного оружия", "провели 252 инспекции на местах".

Кроме того, было "проведено 14 выставок для демонстрации отличительных технических характеристик новых типов стратегических наступательных вооружений".

В госдепе также рассказали, что было проведено 14 заседаний Двусторонней консультативной комиссии по выполнению договора, "без каких либо перерывов в работе во время мировых кризисов, вызывающих трения по другим вопросам двусторонних отношений".

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.