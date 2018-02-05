США подтвердили, что будут выполнять Договор о СНВ с Россией

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. США рассчитывают на продолжение выполнения Договора с РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) от 2010 года, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

"США рассчитывают на продолжения выполнения Договора с РФ. Соединенные Штаты и Российская Федерация будут обмениваться данными о своих соответствующих стратегических ядерных арсеналах в течение следующего месяца, как мы это делали дважды в год в течение последних семи лет в рамках Договора", — говорится в заявлении Науэрт, поступившем в РИА Новости.

В госдепе сообщили, что в недавно опубликованной ядерной доктрине США отмечается, что "контроль над вооружениями может способствовать безопасности США, помогая управлять стратегической конкуренцией между государствами".

"Соединенные Штаты по-прежнему привержены предпринимать усилия по контролю над вооружениями, которые продвигают безопасность США, союзников и партнеров. Соединенные Штаты будут и впредь полностью выполнять новый Договор о СНВ и по-прежнему привержены работе с другими (государствами), в том числе с Российской Федерацией, для создания условий для поддержания конечной цели ликвидации ядерного оружия по всему миру", — подчеркнула Науэрт.

По ее словам, "новый Договор о СНВ остается важнейшим компонентом для поддержания глобальных усилий по нераспространению и стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией".

"Выполняя новый ДСНВ, Соединенные Штаты продолжают демонстрировать свою приверженность выполнению своих обязательств по контролю над вооружениями, в том числе в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия", — добавила она.

Пятого февраля 2018 года наступает крайний срок, к которому Россия и США должны достигнуть контрольных показателей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Договор СНВ-3, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.