Таиланд отверг вывод докладчика ООН о положении в стране беженцев из Мьянмы

БАНГКОК, 5 фев – РИА Новости. Таиланд отвергает выводы спецдокладчика ООН Янги Ли об отсутствии базовых прав человека у беженцев из Мьянмы, проживающих в лагерях на территории Таиланда, и считает обвинения спецдокладчика в адрес страны ложными и несправедливыми, говорится в заявлении МИД Таиланда, опубликованном в Бангкоке вечером в воскресенье.
Янги Ли, являющаяся спецдокладчиком ООН по вопросам прав человека в Мьянме с 2014 года, после того, как власти Мьянмы в январе отказали ей в очередном визите в страну, посетила в прошлом месяце только граничащие с Мьянмой Бангладеш и Таиланд. В своем итоговом заявлении, сделанном в Сеуле после окончания поездки, она заявила, что беженцы из Мьянмы, в том числе попавшие на таиландскую территорию тридцать и более лет назад, живут во временных убежищах, где не действуют базовые права человека, и где они оказываются в не менее опасной для них ситуации, чем на территории страны, из которой они бежали.
В Таиланде проживают более ста тысяч беженцев из приграничных районов Мьянмы.