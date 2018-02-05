В Киргизии задержали фальшивомонетчиков, печатавших деньги на принтере

БИШКЕК, 5 фев – РИА Новости. Группа фальшивомонетчиков, печатавших киргизские и иностранные денежные купюры на цветном принтере, задержана в Киргизии, сообщила в понедельник пресс-служба МВД республики.

"В ходе отработки полученной оперативной информации сотрудники милиции вышли на след лиц, причастных к фальшивомонетничеству. Благодаря кропотливой работе оперативных работников удалось установить людей, занимающихся изготовлением и сбытом поддельных денежных средств", — сообщили в МВД.

По данным пресс-службы, сотрудники одного из учебных заведений города Токмак Чуйской области Киргизии организовали массовое изготовление фальшивых купюр. Во время обыска в студенческом общежитии Токмака, где проживал один из задержанных, в шкафу были обнаружены поддельные денежные средства, среди которых 143 купюры номиналом по 500 сом (7,3 доллара), три купюры номиналом по 200 сом (2,3 доллара), одна купюра номиналом 100 долларов. Позднее в одном из домов в Токмаке также обнаружены 158 фальшивых купюр номиналом по 1 тысячи сом (14,6 доллара), а также поддельные купюры в 500 евро и сто долларов.

"Для установления происхождения изъятых денежных средств назначена соответствующая судебно-техническая экспертиза. По предварительным данным, обнаруженные и изъятые при обыске денежные средства изготовлены на цветном принтере", — добавили в пресс-службе.

В МВД отметили, что фальшивомонетчики не успели осуществить массовый вброс подделок в систему денежного оборота республики.