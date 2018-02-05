Кандидат на пост президента Коста-Рики Десанти признал поражение на выборах

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Кандидат на пост президента Коста-Рики Антонио Альварес Десанти признал свое поражение на состоявшихся выборах главы государства, сообщает местный новостной портал El Pais.

"Народ принял решение не в нашу пользу, но мы должны его уважать", — заявил Десанти.

Ранее сообщалось, что после обработки 58,4% бюллетеней победитель в Коста-Рике не был выявлен. Кто выходит во второй тур, пока тоже неясно. Как сообщил верховный избирательный суд, лидером остается кандидат от партии "Национальное возрождение" Фабрисио Альварадо (25,55%). На вторую позицию вышел Карлос Альварадо от партии "Гражданское действие" (20,6%), ранее бывший третьим. Антонио Альварес Десанти от партии "Национальное освобождение" переместился со второго на третье место (19,21%).

Для победы в первом туре кандидату надо набрать более 40%. В противном случае состоится второй тур, намеченный на 1 апреля, в котором сойдутся два кандидата, набравшие больше всего голосов в первом туре.