МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Великобритании родился ягненок с пятью копытами, сообщает The Northern Echo.
Rare five-legged lamb is now part of a farming family https://t.co/tWCkFH7tEE— The Northern Echo (@TheNorthernEcho) 4 февраля 2018 г.
Млекопитающее имеет три полностью развитые передние ноги с небольшим отростком у одной из них. При этом Hope, по словам хозяев, ведет себя как обычный ягненок и не чувствует никакого дискомфорта.
Как отмечает издание, изначально животное выращивалось на убой, однако после того, как ягненку исполнилось две недели, женщина решила оставить его в качестве питомца.