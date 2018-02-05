ПЕКИН, 5 фев — РИА Новости. Восемь человек погибли, 10 пострадали из-за отравления угарным газом в результате аварии на чугунолитейном заводе в провинции Гуандун на юге КНР, говорится в сообщении администрации округа Шаогуань в соцсети Weibo.

Инцидент произошел в понедельник около 03.00 (воскресенье 22.00 мск) в районе Цюйцзян, когда по пока неизвестной причине в газопроводе на заводе произошла авария. Находящиеся в тот момент на заводе 18 человек получили сильнейшую интоксикацию и были оперативно доставлены в больницу. К настоящему моменту восемь человек скончались, жизни остальных 10 пострадавших ничего не угрожает.

Сразу после аварии на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и спасатели, а также глава администрации района. В настоящее время ведется расследование причин инцидента.