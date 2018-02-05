Уильям Перри расскажет в Москве о спорах с Россией по ядерной безопасности

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Экс-министр обороны США Уильям Перри прибыл в Москву и выступит 5 февраля в Центре Карнеги, где в ходе дискуссии ответит на острые вопросы о жестких разногласиях между Россией и США в сфере ядерной безопасности.
Ожидается также, что Перри расскажет о новой ядерной доктрине США. Кроме того, экс-министр обороны представит в России свою новую книгу под названием "Мой путь на краю ядерной пропасти". Издание является продолжением многолетних усилий Уильяма Перри, направленных на предотвращение ядерной катастрофы.
"Книга представляет собой процесс эволюции мыслей автора со времён Карибского кризиса и создания оборонной стратегии в администрации Картера для противостояния численному превосходству СССР в обычных вооружениях до руководства демонтажем более чем 8 тысяч ядерных боеголовок при администрации Клинтона", — отметил представитель оргкомитета Международного Люксембургского форума, членом наблюдательного совета которого является сейчас Уильям Перри.
На следующий день, 6 февраля, экс-министр обороны США представит свою книгу в книжном магазине "Библио Глобус".