ВСУ нарушили перемирие в Донбассе 17 раз за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 фев — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня за сутки, сообщили журналистам в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки ВС Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", — сказал представитель оперативного командования.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раз открывали огонь по их позициям, трое военнослужащих получили ранения.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков в Facebook, за прошедшие сутки "зафиксировано пять обстрелов оборонительных укреплений ВСУ".

"В результате этих преступных действий ранения получили двое украинских защитников, еще один получил боевое травмирование. Военнослужащим предоставлен необходимый объем медицинской помощи. Врачи квалифицируют состояние их здоровья как удовлетворительное", — говорится в сообщении.

По данным украинских военных, на донецком направлении огонь велся из 120-миллиметровых минометов и гранатометов вблизи Каменки, Водяного, Новотроицкого и шахты Бутовка. На луганском направлении, как заявляют силовики, огонь велся из стрелкового оружия у Зайцева.